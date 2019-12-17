В департаменте капремонта Москвы рассказали о трудностях при открытии пляжей

Открытие новых купальных зон в Москве затруднено из-за возросшего количества водного транспорта. Об этом рассказал глава департамента капремонта Москвы Алексей Елисеев во вторник, 17 декабря.

По его словам, геометрические параметры Москвы-реки невозможно расширить. Это мешает создать рекреационные зоны для купания, потому что затруднит навигацию. Однако популярные у москвичей места для пляжного отдыха, такие как Серебряный Бор и Щукинская губа, будут рассматриваться в первую очередь для создания зон для купания.

«В центральной части города организовать купальные места достаточно проблематично. Москва-река стала очень популярной с точки зрения навигации. Заметьте, какое количество маленьких пароходиков, больших пароходиков появилось на Москве-реке, прогулки по центральной части города пользуются большим спросом», — заявил Елисеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что московские власти планируют облагородить территории Серебряного Бора.

«Достаточно давно никто не занимался развитием этой территории (природного заказника. — Ред.). На такие вещи смотришь всегда с придыханием. Это очень знаковое место для москвичей. Определенные проработки есть. Место очень популярное, оно не должно, мне кажется, изменить своего функционала», — подчеркнул Елисеев.

Кроме того, на территории Северного речного вокзала может появиться постройка спортивной рекреационной зоны с теннисными кортами. Данный проект есть в планах департамента капремонта Москвы.

В ноябре стало известно, что в Зеленоградске Калининградской области появятся пляжи повышенной комфортности. Там появятся спасательные вышки, душевые кабинки, питьевые установки, помещения для переодевания. На территории установят информационные стенды и таблички.