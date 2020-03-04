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Дело возбудили по факту отравления воздуха в Энгельсе

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха в результате деятельности регионального оператора по обращению с отходами. Речь идет о саратовском филиале АО «Управление отходами».

Как рассказал ИА «Взгляд-инфо» зампрокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Алексей Советов, решение о возбуждении дела было принято в конце октября 2019 года. Сейчас идет сбор материалов.

В результате пожара, произошедшего летом 2019 года на полигоне этого оператора в Энгельсе, загрязнение воздуха продуктами горения продолжалось более недели. Проблемой занимался Роспотребнадзор.

Выяснилось, что концентрация бензола на месте возгорания превышала допустимый уровень в 34 раза. В поселках Коминтерн и Пробуждение уровень бензола был превышен в 9,3 раза. На месте возгорания оксид углерода был превышен более чем в два раза.

В прокуратуре объяснили, что длительная работа по делу объясняется технически сложными экспертизами.

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