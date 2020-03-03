Лед начали взрывать на водоемах Саратовской области

В Саратовской области на водоемах начали взрывать лед. Первый такой взрыв, тренировочный, был осуществлен на реке Медведице в Лысогорском районе.

Как рассказали свидетели происходящего, на месте работали сотрудники региональной службы спасения и регионального ГУ МЧС. Сначала они заложили взрывчатку, а затем подорвали лед.

По словам начальника Саратовской областной службы спасения Юрия Юрина, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», река Медведица в этом году скована льдом не целиком, поэтому взрыв и был тренировочным. А впереди у спасателей «боевые» работы — на реках в Самойловском, Дергачевском и Озинском районах.

Речь идет о противозаторных взрывах, которые необходимы из-за того, что крупные льдины могут нарушить работу гидротехнических сооружений и представлять серьезную опасность. Из-за аномально теплой зимы и многочисленных температурных рекордов всю зиму лед на саратовских водоемах оставался хрупким и тонким.