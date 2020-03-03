Прямой эфир

Лед начали взрывать на водоемах Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратовской области на водоемах начали взрывать лед. Первый такой взрыв, тренировочный, был осуществлен на реке Медведице в Лысогорском районе.

Как рассказали свидетели происходящего, на месте работали сотрудники региональной службы спасения и регионального ГУ МЧС. Сначала они заложили взрывчатку, а затем подорвали лед.

По словам начальника Саратовской областной службы спасения Юрия Юрина, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», река Медведица в этом году скована льдом не целиком, поэтому взрыв и был тренировочным. А впереди у спасателей «боевые» работы — на реках в Самойловском, Дергачевском и Озинском районах.

Речь идет о противозаторных взрывах, которые необходимы из-за того, что крупные льдины могут нарушить работу гидротехнических сооружений и представлять серьезную опасность. Из-за аномально теплой зимы и многочисленных температурных рекордов всю зиму лед на саратовских водоемах оставался хрупким и тонким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ранний паводок ожидается в Омской области
Подготовка к весеннему паводку началась в Туле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020