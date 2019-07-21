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Свалка загорелась в Саратовской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
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Возгорание с задымлением произошло в воскресенье, 21 июля, на мусорном полигоне в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Отмечается, что охрана обнаружила задымление около 5:30 (4:30 мск) на краю полигона.

Как сообщает «РИА Новости», на месте работают пять единиц техники от администрации Энгельса. Также к месту выдвинулись три единицы техники из саратовской пожарно-спасательной части.

В областном главке МЧС уточнили, что на южной окраине Энгельса напротив поселка Пробуждение тлеет городская свалка.

Замначальника Энгельсского мусороперерабатывающего комплекса Игорь Кузин отмечает, что подобные возгорания происходят регулярно. По его словам, чаще всего они рукотворные, «когда люди пытаются добыть металл и для этого выжигают всё вокруг него».

В конце июня сообщалось, что полигон твердых бытовых отходов загорелся под Орлом. Пожар распространился на площади более 300 кв. м.

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