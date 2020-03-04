Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования
Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно получать школьное образование. По его мнению, они должны учиться тому, как стать будущими мамами, сообщает «Газета.ру» в среду, 4 марта.
В ответ на вопрос, кто может помочь воспитывать детей родителям если нет бабушек и дедушек, священнослужитель сказал, что помощников нужно родить самим. В пример Смирнов привел одну из прихожанок, которая вместо того, чтобы отдать одну из младших дочерей в школу, оставила ее ухаживать за младенцем.
Протоиерей уверен, что в школе семилетние девочки ничему хорошему не научатся и начальное образование не столь важно.
«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — цитирует «Радонеж» его слова.
18 февраля Димитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой», а 16 февраля в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Позже священнослужитель объяснил, что таким образом защитить женщин от неподобающего отношения мужчин и хотел привлечь внимание общественности.