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Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

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Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно получать школьное образование. По его мнению, они должны учиться тому, как стать будущими мамами, сообщает «Газета.ру» в среду, 4 марта.

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В ответ на вопрос, кто может помочь воспитывать детей родителям если нет бабушек и дедушек, священнослужитель сказал, что помощников нужно родить самим. В пример Смирнов привел одну из прихожанок, которая вместо того, чтобы отдать одну из младших дочерей в школу, оставила ее ухаживать за младенцем.

Протоиерей уверен, что в школе семилетние девочки ничему хорошему не научатся и начальное образование не столь важно.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — цитирует «Радонеж» его слова.

18 февраля Димитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой», а 16 февраля в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Позже священнослужитель объяснил, что таким образом защитить женщин от неподобающего отношения мужчин и хотел привлечь внимание общественности.

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