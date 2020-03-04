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МВФ заявил о готовности выделить $50 млрд нуждающимся странам для борьбы с COVID-19

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maskur Has
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Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать наименее благополучные страны в борьбе с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и в экстренном порядке направить им $50 млрд. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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«МВФ может незамедлительно выделить $50 млрд через свои механизмы чрезвычайного финансирования странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ МВФ», — сообщается в Twitter фонда в среду, 3 марта.

При этом глава МВФ подчеркнула, что коронавирусная инфекция повлияет на масштабы падения темпов роста мировой экономики в 2020 году.

«При любом сценарии рост мировой экономики в 2020 году упадет ниже прошлогоднего уровня. Насколько значительно он упадет и как долго это будет длиться, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности политических действий», — отметила Георгиева.

25 февраля в МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Отмечалось, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий SARS-CoV-2 и следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

18 февраля, Минэкономразвития России начало разрабатывать план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на отечественную экономику.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-19. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По последним данным, количество заболевших достигло 94 244, умерли 3220, выздоровели 51 193.

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