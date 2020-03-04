Aston Martin выпустила автомобиль без крыши и лобового стекла

Компания Aston Martin представила новый спортивный автомобиль V12 Speedster, который будет выпущен ограниченным тиражом в 88 экземпляров.

Как говорится 4 марта в сообщении пресс-службы британского бренда, кузов машины изготовлен из легкого карбона. Автомобиль отличается большой решеткой радиатора, задним спойлером, 21-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, у машины не предусмотрена крыша и лобовое стекло.

В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а вместо перчаточного ящика перед пассажиром находится съемная кожаная сумка. Интерьер отделан кожей и хромом.

Новый Aston Martin V12 Speedster оснащен 700-сильным бензиновым турбомотором объемом 5,2 л. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 3,5 с. Максимальная скорость спорткара составляет 300 км/час.

В Британии автомобиль можно заказать за £765 тыс (65 млн рублей).

30 января сообщалось, что стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.