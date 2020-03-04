Прямой эфир

Aston Martin выпустила автомобиль без крыши и лобового стекла

0
Фото: Aston Martin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Aston Martin представила новый спортивный автомобиль V12 Speedster, который будет выпущен ограниченным тиражом в 88 экземпляров.

Как говорится 4 марта в сообщении пресс-службы британского бренда, кузов машины изготовлен из легкого карбона. Автомобиль отличается большой решеткой радиатора, задним спойлером, 21-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, у машины не предусмотрена крыша и лобовое стекло.

В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а вместо перчаточного ящика перед пассажиром находится съемная кожаная сумка. Интерьер отделан кожей и хромом.

Новый Aston Martin V12 Speedster оснащен 700-сильным бензиновым турбомотором объемом 5,2 л. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 3,5 с. Максимальная скорость спорткара составляет 300 км/час.

В Британии автомобиль можно заказать за £765 тыс (65 млн рублей).

30 января сообщалось, что стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Audi выпустит 582-сильный электрокар
Компания BMW сменила логотип
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020