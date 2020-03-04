Машины для доставки пенсионеров из сел в больницы закупили в ЕАО

Районы в Еврейской автономной области получили пять автомобилей для доставки пожилых граждан из сел на медицинские осмотры. Здоровье могут проверить почти 2 тыс. местных жителей старше 65 лет.

На закупку автомобилей в рамках регионального проекта «Старшее поколение» власти направили около 8 млн рублей. Машины поступили в Ленинский, Смидовичский, Облученский, Октябрьский и Биробиджанский районы. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

В рамках проекта сформированы списки граждан, которые будут охвачены медицинскими осмотрами, а также составлен график приема. На текущий момент здоровье проверили 25 пожилых жителя ЕАО. Всего в 2020 году диспансеризацию пройдут около 500 человек.

На пять мобильных бригад приходится десять работников социальной службы.