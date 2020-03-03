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Минздрав предложил присваивать больницам «звезды»

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Минздрав России предложил присваивать больницам «звезды», как гостиницам. Документ вынесли на общественное обсуждение. Ведомство предлагает разделить медучреждения на три уровня. Соответствие больниц и поликлиник нормам в течение трёх лет будет проверять специальная комиссия Росздравнадзора. Вместо «звезды» медицинским учреждениям будут присваивать логотип, в центре которого разместится надпись с указанием уровня соответствия. Самый высокий показатель — 3. Знак соответствия будет размещаться на входных дверях и на официальном сайте клиники. В Минздраве отметили, что новая мера будет способствовать конкуренции между медицинскими организациями, а значит, росту качества предоставляемых услуг.

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