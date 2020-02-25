Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».

Мишустин сообщил, что министр финансов Антон Силуанов уже представил на рассмотрение программу для выделения средств для резервного фонда.

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд», — оценил состояние учреждения чиновник в ходе общения с персоналом.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Розенберг рассказал премьер-министру РФ, что помещения больницы не ремонтировались в течение последних 40 лет.

Заместитель директора центра Илизарова Елена Воронович передала Мишустину просьбы местных жителей построить новое здание для больницы, чтобы увеличить эффективность работы этого учреждения.

«Думаю, что мы построим. Не дело, что вы находитесь в арендном помещении», — ответил Мишустин, признав, что центр является уважаемым и знаменитым учреждением.

Водитель машин скорой помощи больницы обратился к премьеру с просьбой помочь с закупкой новых автомобилей для больницы, на что чиновник пообещал обязательно решить данный вопрос.

«Я только искренне желаю, чтобы как можно быстрее все эти проблемы закончились, и всё у вас будет хорошо. Так оно и будет», — резюмировал Мишустин.

18 марта 2019 года сообщалось, что московскую городскую клиническую больницу имени Боткина полностью модернизируют к 2023 году. Больница всё еще нуждается в модернизации, поскольку многие корпуса находятся в плачевном состоянии. Четыре корпуса обновят в течение 2–3 лет, на очереди стоят еще шесть корпусов.