Боткинскую больницу в Москве модернизируют к 2023 году

Городскую клиническую больницу имени Боткина полностью модернизируют в Москве к 2023 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время инспектирования хода капремонта медучреждения.

По словам чиновника, Боткинской больнице всегда уделялось особое внимание, она оснащена лучшей медицинской техникой — за последние годы было закуплено оборудования на 3,5 млрд рублей, пишет НСН. Мэр добавил, что, несмотря на это, больница всё еще нуждается в модернизации, поскольку многие корпуса находятся в плачевном состоянии. Четыре корпуса обновят в течение 2–3 лет, на очереди стоят еще шесть корпусов.

«В год здесь смогут проходить лечение, включая курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии, до 6 тыс. человек — почти на треть больше, чем до ремонта. Появится здесь и совершенно новое отделение трансплантации костного мозга с подразделением заготовки стволовых клеток и отделом криоконсервации стволовых клеток. Врачи смогут проводить до 150 жизненно важных операций в год», — цитирует слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Больница имени Боткина была открыта в 1910 году на средства мецената и промышленника Козьмы Солдатенкова. В настоящее время она представляет собой крупнейший стационар в России. Как отмечает сайт kp.ru, в больнице действует уникальный симуляционный учебный центр, построена вертолетная площадка, создан сосудистый центр. Еще одним крупным проектом ближайших лет станет строительство современного скоропомощного корпуса (приемного отделения) ГКБ имени Боткина.

В феврале 2019 года сообщалось, что Национальной службе санитарной авиации (НССА) в Подмосковье передали восемь медицинских вертолетов.