В «Московское долголетие» войдет новый проект медицинской реабилитации

Московские власти начали разрабатывать новые продвинутые курсы для программы «Московское долголетие», одним из которых станет проект медицинской реабилитации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с представителями сферы здравоохранения.

«Мы приняли решение о создании таких продвинутых курсов для тех, кто прошел первую стадию. Один из интересных проектов связан с медициной, с медицинскими направлением. Все-таки мы работаем с людьми, которым кому-то за 50 лет, кому-то за 60, кому-то за 80, кому-то за 90», — приводит НСН слова чиновника.

Отмечается, что в поликлинике №180 в Москве проект в тестовом режиме уже реализуется и пользуется популярностью у пожилых людей. В дальнейшем этот опыт планируется распространить и на другие медучреждения города с соответствующими материальными базами.

Как уточняет сайт kp.ru, в течение года участниками проекта «Московское долголетие» стали около 200 тыс. человек. Пилотный проект превратился в общегородскую программу, в рамках которой было создано более 8 тыс. бесплатных кружков, курсов, лекций для жителей столицы от 55 лет.