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В «Московское долголетие» войдет новый проект медицинской реабилитации

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Московские власти начали разрабатывать новые продвинутые курсы для программы «Московское долголетие», одним из которых станет проект медицинской реабилитации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с представителями сферы здравоохранения.

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«Мы приняли решение о создании таких продвинутых курсов для тех, кто прошел первую стадию. Один из интересных проектов связан с медициной, с медицинскими направлением. Все-таки мы работаем с людьми, которым кому-то за 50 лет, кому-то за 60, кому-то за 80, кому-то за 90», — приводит НСН слова чиновника.

Отмечается, что в поликлинике №180 в Москве проект в тестовом режиме уже реализуется и пользуется популярностью у пожилых людей. В дальнейшем этот опыт планируется распространить и на другие медучреждения города с соответствующими материальными базами.

Как уточняет сайт kp.ru, в течение года участниками проекта «Московское долголетие» стали около 200 тыс. человек. Пилотный проект превратился в общегородскую программу, в рамках которой было создано более 8 тыс. бесплатных кружков, курсов, лекций для жителей столицы от 55 лет.

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