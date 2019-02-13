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Эксперт Минздрава раскрыла главные секреты долголетия

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Любимая работа, позитивный взгляд на мир и мотивация помогут дожить до 100 лет. С таким заявлением выступила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения России Лейла Адамян в среду, 13 февраля, на форуме «Здоровое общество».

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«Я проанализировала все показатели, кто у нас живет 100 лет и больше? В основном это люди мотивированные, у которых есть цель, у кого есть любимая работа, есть задачи перед семьей, детьми, государством», — сказала Адамян.

Эксперт подчеркнула, что существенную роль играют позитивное отношение к жизни и хобби, как, например, танцы, спектакли, книги, шахматы, передает «РИА Новости».

По ее словам, продолжительность жизни зависит от следующих факторов: 50% — это образ жизни и генетика, 20% — уровень развития медицины, 15% — наследственность и 15% — экология.

«Семья… увлечения, свежий воздух, позитив. 99% долгожителей — это люди, настроенные на позитив, которые… не злятся», — заключила медик.

7 июля главный гериатр Министерства здравоохранения, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что долголетие примерно на 80% объясняется образом жизни и на 20% — генетикой. Врач отметила, что долгожители обычно не злоупотребляют алкоголем, не курят и ведут активный образ жизни.

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