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Генетики узнали причину долголетия попугаев

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Фото: TASS/ZUMA/Virginie Lefour
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Генетики связали долголетие попугаев с мутациями или удвоением генов.

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Группа ученых провела генетический анализ вида синелобых амазон, некоторые из которых могут прожить в неволе до 90 лет. Как сообщает журнал Current Biology, исследователи сравнили материал попугаев с ДНК тридцати других видов птиц.

Выяснилось, что в организме попугаев есть уникальные структуры — теломеразы, влияющие на процесс старения. При этом отмечается, что при восполнении теломера клеточная структура может стать бессмертной.

Кроме того, ученые обнаружили в геноме синелобого амазона ряд генов, которые у других птиц были связаны с работой мозга и когнитивными способностями.

В октябре сообщалось, что ученые из Университета Сиднея (Австралия) обнаружили связь между окрасом лабрадоров и продолжительностью их жизни. Согласно данным ученых, средняя продолжительность жизни собак данной породы около 12 лет, при этом меньше всего живут особи с шоколадным окрасом. У псов этой расцветки также чаще встречаются такие заболевания, как отит и пиотравматический дерматит (острый влажный дерматит).

 

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