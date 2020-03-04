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ФАС назвала электроэнергию «хлебом экономики»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает продление программы по льготным тарифам на электроэнергию для Дальневосточного федерального округа (ДФО) за счет европейской и уральской частей страны. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев во время «правительственного часа» на пленарном заседании Госдумы в среду, 4 марта.

«Мы должны развивать Дальний Восток, и для того, чтобы это делать, нужно прежде всего, чтобы хлеб экономики — то есть электроэнергия — стоил столько, сколько стоит в европейской части», — приводит его слова «РИА Новости».

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Артемьев назвал высокие тарифы одной из главных причин, которые тормозили поток инвестиций в ДФО.

Он отметил, что в ФАС поддерживают продление соответствующих льготных тарифов для Дальнего Востока за счет европейской и уральской частей России.

В ноябре 2018 года ФАС издала приказ, которым утвердила тарифы на электроэнергию, поставляемую в неценовых зонах оптового рынка на 2019 год. Дальневосточная генерирующая компания не согласилась с этим порядком определения цен и попросила Верховный суд признать недействующими со дня принятия нормативного правового акта цены на электричество в отношении Приморской и Майской ГРЭС, Хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.

В июле 2019 года Верховный суд России признал обоснованными установленные ФАС цены на электроэнергию для объектов в регионах Дальнего Востока. Начальник управления регулирования электроэнергетики антимонопольной службы Дмитрий Васильев говорил, что прорабатывается совершенствование ценового регулирования и создание новых моделей долгосрочного регулирования, которые могут заработать уже с 2020 года. До этого времени тарифы будут регулироваться в рамках действующих нормативных правовых актов.

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