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ФСК ЕЭС отчиталась о результатах работы за 2019 год

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС провела встречу с инвесторами и банковскими аналитиками. На собрании компания рассказала о результатах работы за 2019 год, представила стабильную отчетность о финансовых показателях и инвестициях в новые электросетевые объекты, говорится в пресс-релизе, поступившем 25 декабря в «Известия».

Основной акцент были сделан на объемах производственной деятельности.

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Как рассказал председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, объем инвестпрограммы компании до 2024 года составит 558 млрд рублей. Из этой суммы 85,8 млрд рублей пойдут на проекты энергоснабжения БАМа и Транссиба, 98,1 млрд рублей — на техприсоединение потребителей и генерации, 261,5 млрд рублей — на реновацию.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктур реализуется более 30 проектов. Они были утверждены правительством России для выполнения «майских указов» главы государства Владимира Путина. Около 80% из них будет полностью завершены к началу 2020 года.

«В уходящем году ФСК ввела первые собственные подстанции на территории Иркутской области, новые объекты в Ямало-Ненецком АО, Оренбургской области и для электрификации ТОР в Приморском крае», — отмечается в пресс-релизе. Завершены работы по электроснабжению трубопроводов «Сила Сибири» и «ВСТО».

За прошлый год ФСК ЕЭС заплатила инвесторам более 20,4 млрд рублей — это самый высокий показатель в истории компании. Менеджмент прогнозирует повторение рекорда и по итогам 2019 года. 30 декабря в компании пройдет собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2019 года. Совет директоров предлагает направить 11,3 млрд рублей на эти цели.

Как следует из финансового прогноза компании, в 2019 году ожидается небольшое снижение выручки (на 3,3% — до 245,6 млрд рублей). Скорректирована прибыль составит 86,8 млрд рублей (снижение на 6,4%).

ФСК в настоящее время отвечает за реализацию 31 проекта в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, при этом на конец 2019 года из них будет завершено 25.

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