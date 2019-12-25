ФСК ЕЭС отчиталась о результатах работы за 2019 год

Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС провела встречу с инвесторами и банковскими аналитиками. На собрании компания рассказала о результатах работы за 2019 год, представила стабильную отчетность о финансовых показателях и инвестициях в новые электросетевые объекты, говорится в пресс-релизе, поступившем 25 декабря в «Известия».

Основной акцент были сделан на объемах производственной деятельности.

Как рассказал председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, объем инвестпрограммы компании до 2024 года составит 558 млрд рублей. Из этой суммы 85,8 млрд рублей пойдут на проекты энергоснабжения БАМа и Транссиба, 98,1 млрд рублей — на техприсоединение потребителей и генерации, 261,5 млрд рублей — на реновацию.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктур реализуется более 30 проектов. Они были утверждены правительством России для выполнения «майских указов» главы государства Владимира Путина. Около 80% из них будет полностью завершены к началу 2020 года.

«В уходящем году ФСК ввела первые собственные подстанции на территории Иркутской области, новые объекты в Ямало-Ненецком АО, Оренбургской области и для электрификации ТОР в Приморском крае», — отмечается в пресс-релизе. Завершены работы по электроснабжению трубопроводов «Сила Сибири» и «ВСТО».

За прошлый год ФСК ЕЭС заплатила инвесторам более 20,4 млрд рублей — это самый высокий показатель в истории компании. Менеджмент прогнозирует повторение рекорда и по итогам 2019 года. 30 декабря в компании пройдет собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2019 года. Совет директоров предлагает направить 11,3 млрд рублей на эти цели.

Как следует из финансового прогноза компании, в 2019 году ожидается небольшое снижение выручки (на 3,3% — до 245,6 млрд рублей). Скорректирована прибыль составит 86,8 млрд рублей (снижение на 6,4%).

ФСК в настоящее время отвечает за реализацию 31 проекта в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, при этом на конец 2019 года из них будет завершено 25.