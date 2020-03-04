Гигантский астероид сблизится с Землей в конце апреля

Потенциально опасный астероид в конце апреля приблизится к Земле. Столкновение с планетой исключено, сообщил в среду, 4 марта, телеканал CNN.

Астероид под номером 52768 (1998 OR2) ближе всего подойдет к нашей планете 29 апреля. По мнению экспертов, он будет находиться в 6,29 млн км от Земли. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от Земли до Луны, отмечает «Газета.ру».

Диаметр космического объекта, обнаруженного в 1998 году, составляет от 1,8 до 4,1 км, сообщил Центр изучения околоземных объектов NASA.

Астероид считают опасным, так как траектория его полета пересекает земную орбиту. Полный оборот вокруг Солнца он совершает за 3,68 земного года.

В феврале ученые исключили, что приближающийся к Земле астероид с номером 163373 столкнется с Землей. По их мнению, он пройдет на большой дистанции от нашей планеты и опасности для человечества не представит.