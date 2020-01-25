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В NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде

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Фото: youtube.com
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Астероид диаметром до 900 метров пролетит 15 февраля мимо Земли, сообщили в NASA.

По данным ученых, астероид с номером 163373 приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, которое в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны, пишет 25 января «Газета.ру».

В сентябре в Центре исследования околоземных объектов NASA (CNEOS), который следит за потенциально опасными для Земли астероидами, сообщили о приближении к планете космического объекта размером в три пирамиды Хеопса.

Астероид промчался мимо Земли на расстоянии 4,1 млн км.

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