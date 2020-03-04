Десять человек госпитализированы с отравлением в Иркутске

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления жителей Иркутска. Все пострадавшие приобрели салат в одной сети супермаркетов.

По данным правоохранительных органов, десять человек пожаловались врачам на симптомы пищевого отравления. В ходе опроса было установлено, что все они употребляли готовую продукцию одного местного бренда. Руководство супермаркетов приостановило работу цеха. Вся подозрительная продукция снята с реализации, сообщает ИА IrkutskMedia.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли образцы продуктов питания в супермаркетах, расположенных в нескольких районах города. Собственную проверку проводит следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 22 человека, в том числе 21 ребенок, госпитализированы после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне. Пострадавшие поели бесплатных блинов и после этого пожаловались на плохое самочувствие. Возбуждено уголовное дело.