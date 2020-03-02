Прокурорскую проверку проводят по факту отравления детей в Краснодаре

Прокуратура подключилась к расследованию причин отравления детей во время празднования Масленицы в Краснодаре. В общей сложности госпитализированы 22 человека, в том числе 21 ребенок. Всего же к медикам обратились 29 человек, из них 27 детей в возрасте от пяти до 13 лет.

Массовое отравление произошло 1 марта во время масленичных гуляний в Губернском микрорайоне. Дети и взрослые поели бесплатных блинов и вскоре начали жаловаться на плохое самочувствие, боли в животе, рвоту и диарею.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Свое расследование проводят специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Организаторы праздника не комментируют ситуацию, пишет ИА «Кубанские новости».