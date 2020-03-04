Снежный циклон на два дня накроет Сахалин и Курильские острова

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Сахалинской области в ближайшие два дня. Регион окажется во власти мощного снежного циклона.

Согласно прогнозам, циклон движется с Японского моря. В четверг, 5 марта, на Курильских островах и юге Сахалина ожидается сильная метель. При этом ветер усилится до штормовых показателей.

Циклон будет определять погоду островного региона в течение двух дней. Улучшение погоды ожидается вечером 6 марта, пишет ИА SakhalinMedia.

Ранее штормовое предупреждение на 4 и 5 марта было объявлено в Приморском крае. Утром в среду в регионе произошло почти 50 ДТП из-за снега.