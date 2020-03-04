Дороги на Ямале начали закрывать из-за метели

Движение транспорта по зимней магистрали Салехард–Надым перекрыто из-за метели. В ЯНАО до конца недели ожидается умеренно холодная температура воздуха и снегопад, а также сильный ветер порывами до 18–20 м/с.

Аналогичная ситуация складывается не только на зимниках, но на трассах с твердым покрытием. Водители отмечают, что видимость на проезжей части составляет не более 15–20 м, передает ИА «Ура.ру».

Напомним, в Приморском крае ожидается сильный снегопад. В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение.