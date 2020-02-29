На двух дорогах Алтайского края перекрыли движение

На двух участках дорог алтайского края края перекрыли движение. В регионе сильная метель, трассы покрыты льдом. Шоссе убирают в круглосуточном режиме, их расчищают, в общей сложности, 450 единиц техники. Чуть больше чем за месяц в регионе временно закрывали около 240 дорог. Последний раз ограничения вводили 28 февраля.