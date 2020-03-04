Власти Египта отказались признать терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших при крушении самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года. А власти Египта не признают крушение самолета терактом, называя произошедшее аварией. Об этом в среду, 4 марта, сообщила газета «Коммерсант».

30 семей погибших россиян потребовали компенсации в размере $3 млн за каждого от компаний «Когалымавиа» и «Ингосстрах». Суд подтвердил египетскую юрисдикцию для разбирательства по этому делу, однако отказался рассматривать конкретные иски, посчитав, что личности погибших до сих пор не установлены.

Еще одна серия исков была подана к занимавшему в октябре 2015 года пост премьер-министра Египта Шерифу Исмаилу, а также главам МВД, минфина и авиации. По мнению заявителей, они в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт самолета. Родственники потребовали от чиновников $3 млн за каждого погибшего.

Отмечается, что суд Египта признал «незаконное вмешательство» в полет самолета неких «третьих лиц», но никак не связал прогремевший на борту лайнера взрыв и гибель 224 человек с работой чиновников.

Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. В небе над Синайским полуостровом на борту лайнера произошел взрыв. Погибли все 224 человека на борту. Трагедия была классифицирована как теракт.

После трагедии Россия приостановила авиасообщение с Египтом. В январе 2018 года было восстановлено авиасообщение с Каиром. Чартеры на египетские курорты по-прежнему под запретом в РФ. 27 декабря 2019 года президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудили тему возобновления авиасообщения между странами.