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Водитель пострадал при столкновении локомотива с машиной в Башкирии

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В Башкортостане локомотив протаранил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути. Водитель госпитализирован.

Авария произошла в районе деревни Дуслык в Туймазинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент к переезду приближался локомотив без вагонов. В результате столкновения водитель получил травмы, он был доставлен в больницу, сообщает «МедиаКорСеть».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми грузовой поезд столкнулся с автомобилем «ВАЗ». Мужчина 1949 года рождения за рулем легковушки выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи.

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