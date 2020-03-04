День железнодорожника включат в календарь праздников в Петербурге

Депутаты Петербурга решили включить День железнодорожника в городской праздничный календарь. Праздник появится в городском законе «О праздниках и памятных датах». Соответствующий документ принят 4 марта в первом чтении.

После принятия соответствующего законопроекта из городского бюджета будут выделяться средства на проведение тематических мероприятий, отмечает телеканал «78».

Как сказал глава комитета по законодательству Денис Четырбок, День железнодорожника начали отмечать еще в Российской империи. Это стало традицией при советской власти. Он отмечается в первое воскресенье августа.

25 февраля сообщалось, что в Петербурге день начала работы Дороги жизни могут внести в список официальных памятных дат. Дорога жизни по льду Ладожского озера открылась 22 ноября 1941 года.