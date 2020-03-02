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В Петербурге начались испытания подводной лодки «Волхов»

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Фото: admship.ru
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Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге начали швартовные испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов». Об этом говорится в сообщении на сайте верфей, опубликованном в понедельник, 2 марта.

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В ходе испытаний будут проверены все системы и механизмы корабля. «После завершения швартовных испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания», — отметили специалисты.

Подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей, строящихся АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Корабль заложен в июле 2017 года и спущен на воду в декабре 2019-го. Подлодка «Петропавловск-Камчатский» передана заказчику в декабре 2019 года.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. т, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 м.

В середине февраля стало известно, что первую атомную подлодку нового класса «Борей-А» (проект 955А) «Князь Владимир» передадут Военно-морскому флоту РФ в конце марта. Передача планировалась на декабрь 2019 года. Однако в конце декабря источник сообщил о переносе сроков.

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