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Птенцы пингвинов Гумбольдта родились в Московском зоопарке

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Пингвины Гумбольдта в Московском зоопарке родили птенцов. Всего на свет появилось пять пингвинят, сообщается на сайте мэра Москвы 4 марта.

«Теперь в столичном зоосаде живет самая многочисленная в России группа пингвинов Гумбольдта, состоящая из девяти размножающихся пар и более чем десятка птиц разного возраста — от птенцов до совсем взрослых пингвинов. Вместе с недавно вылупившимися малышами семейство насчитывает 35 особей», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, пока птенцы практически всё время находятся в норах, созданных из камней в вольере, а их родители приносят им рыбу. Выходя на поверхность, пингвинята маскируются под камни. Когда детский серый пух сменится более плотным оперением, они смогут погружаться в воду.

Позднее орнитологи научат их самостоятельно брать пищу и будут проводить с ними развивающие тренинги. А когда пингвинята подрастут, их отправят в ведущие российские и мировые зоопарки.

В Instagram-аккаунте Московского зоопарка говорится, что первый птенец появился на свет 8 января. Самому младшему пингвиненку всего полтора месяца.

Пингвины Гумбольдта занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Увидеть их можно в павильоне «Дом птиц» на старой территории Московского зоопарка.

В конце ноября 2019 года в Московском зоопарке родились три детеныша гривистого волка. К февралю они уже самостоятельно прогуливались в открытом вольере. Пока детеныши питаются материнским молоком, но постепенно переходят на взрослый рацион.

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