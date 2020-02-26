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В Московском зоопарке родились гривистые волчата

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Фото: официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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В Московском зоопарке родились три детеныша гривистого волка. Щенки появились на свет еще в ноябре, сейчас они достаточно окрепли для прогулок в открытом вольере, рассказали в пресс-службе зоосада.

Мать щенков Эмилия приехала в Москву из зоопарка в Брно (Чехия) в 2017 году, отец Фалькао — из Берлина полтора года спустя. Зоологи смогли сформировать из них пару только минувшей весной, передает агентство городских новостей «Москва».

Ближайший год волчата (специалисты установили, что это два самца и самка) будут жить с родителями. Потом отправятся в другой зоопарк — отечественный или европейский. Пока они питаются материнским молоком, но постепенно переходят на взрослый рацион.

Гривистый волк — редкий южноамериканский вид. Отличаются необычной внешностью: очень длинные ноги, длинная морда, большие уши и короткий хвост, окрас шерсти рыжий. Питаются мелкими животными и птицами, а также фруктами и корнями растений.

25 февраля стало известно, что в столичном зоопарке раньше срока вышел из спячки сурок Арчи. Самки Сара и Нагайна пока продолжают спать. В ближайшее время сотрудники зоопарка начнут будить тушканчиков.

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