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Новое здание для школы искусств построят в Чистополе

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В городе Чистополе в Татарстане построят новое здание для детской школы искусств. Сейчас она располагается в старом здании, которое является объектом культурного наследия республиканского значения.

Как пишет ИА «Татар-информ», преподаватели и родители воспитанников на протяжении нескольких лет обращались к республиканским и районным властям с просьбами о строительстве нового здания. В нем могли бы разместить хореографические залы, большой концертный зал и учебные аудитории.

В итоге средства на возведение выделили из республиканского бюджета. Ожидается, что с появлением новой школы количество учащихся увеличится до 700 человек, откроется театральное отделение, будет проводиться больше мероприятий, появится возможность приглашать на концерты музыкантов не только из Татарстана, но и из других российских регионов.

В январе сообщалось, что в Татарстане в 2020 году построят девять новых спортивных площадок для выполнения норм ГТО. Все 43 муниципальных района республики получат такие площадки до 2023 года.

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