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При взрыве на нефтехимическом заводе в Южной Корее пострадал 31 человек

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По меньшей мере 31 человек пострадал в результате взрыва на заводе нефтехимической компании Lotte Chemical на юго-западе Южной Кореи, сообщает 4 марта Reuters со ссылкой на заявление руководства компании.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли около 03:00 по местному времени (21:00 3 марта по мск) в городе Сосан. Предположительно, инцидент может быть связан с проблемой в работе компрессора. После происшествия компания приостановила работу завода по производству нафты.

По информации телеканала YTN, воздействие взрыва было настолько сильным, что близлежащие деревенские здания и окна были разбиты. Двое пострадавших работников предприятия находятся в тяжелом состоянии.

В Lotte Chemical заявили, что на данный момент возгорание находится под контролем, отметив, что утечки токсичных химикатов не было. Специалисты выясняют точную причину аварии.

12 февраля в американском штате Луизиана загорелся завод одной из крупнейших нефтяных компаний мира ExxonMobil.

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