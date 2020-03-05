Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет. Выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах, уверены в СФ. Планируется, что частично инициатива будет реализована за счет госсубсидирования. Если право на подобную поддержку государства появится и у бизнеса, то она в первую очередь понадобится социально ориентированным предприятиям, отмечают эксперты.

Есть равнее

Сейчас самые высокие тарифы зафиксированы на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке (около 8 рублей за 1 кВт•ч), а самые низкие — в Иркутской области (меньше 1 рубля за 1 кВт•ч). Такой разброс препятствует привлечению инвестиций в регионы, поэтому его нужно сокращать, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.

— Председатель СФ Валентина Матвиенко имела в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования. Тарифы будут определяться по двум направлениям. Во-первых, неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы, — отметил сенатор.

В стране очень много «компаний-присосок», которые имеют лишь несколько метров или километров линии электропередачи и ничего не делают для улучшения качества поставок, но активно повышают конечную стоимость. Кроме того, несмотря на развитую электроэнергетическую систему, Россия занимает 12-е место в мире по ее доступности, сообщил сенатор. Это, считает он, связано с уровнем доходов населения, поэтому вариант усреднения цены по всей стране не рассматривается.

— Во-вторых, конечно, нам придется прибегнуть к федеральному субсидированию, потому что введение единой политики формирования цен не должно повлечь увеличение уже существующих в регионах. Сегодня средний тариф — 3,4 рубля за 1 кВт•ч. Цена по всей стране должна быть ниже этого показателя. Это значительно улучшит качество жизни людей, — уверен Валерий Семенов.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил проработать инициативу Валентины Матвиенко. «При хорошем развитии событий» новые тарифы могут появиться в первой половине 2021 года, считает сенатор. В ближайшее время правительство и Совфед определят формат и составят график работы. Госдума, региональные власти и компании тоже будут привлечены к диалогу.

В самых бедных регионах — самые большие тарифы, и при реализации инициативы это нужно изменить в первую очередь, если перед страной стоит задача развивать субъекты, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

— Ранее субсидирование тарифов на Дальнем Востоке производилось за счет других регионов — например, Курганской области, где он повысился на 1,5%. С точки интересов государства это очень недальновидно. Тут требуется строгий госконтроль. Чтобы бедные регионы хоть немного «задышали», нужно сократить тарифы на 50%, — заявил сенатор.

Большое внимание нужно уделить и снижению тарифа для малого и среднего бизнеса, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

— Минэнерго предоставит аналитику, от которой мы будем отталкиваться. Но политику в этом вопросе точно нужно менять, — сказал «Известиям» политик.

Цены не будут одинаковыми в каждом регионе ввиду объективных особенностей, но должен быть установлен потолок, подчеркнул член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.

— Устанавливать «среднюю температуру по больнице» в данном случае было бы неправильно. Но сократить разрыв, конечно, необходимо, — заявил он «Известиям».

Поддерживают инициативу Валентины Матвиенко и «Россети», заявил «Известиям» заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Павел Гребцов.

— В настоящее время тарифы могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта. Так, например, тарифы в Иркутской области — 0,44 рубля за 1 кВт•ч. Это в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии (1,69 рубля за 1 кВт•ч), и в восемь раз ниже, чем в Республике Тыва (3,52 рубля за 1 кВт•ч). Такой разрыв препятствует развитию регионов, — считает он.

Понижение с повышением

Даже после введения единой политики практика перекрестного субсидирования, когда одни регионы будут платить за других, конечно, останется, считает директор центра экспертизы цен и тарифов НИУ ВШЭ Станислав Бржезянский.

— И это неплохо, во всех странах так. Если же будет вводиться субсидирование тарифов для бизнеса, то, естественно, нужно предоставлять социально ориентированным предприятиям, а не, например, ночным клубам, — пояснил «Известиям» эксперт.

Если правительство всё же решит прибегнуть к реальному усреднению, цены на электроэнергию в некоторых регионах могут увеличиться примерно в два раза, что вызовет недовольство населения и бизнеса, заявил в беседе директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Правильнее, когда понижение происходит за счет субсидирования из государственного бюджета, считает эксперт. Только в этом случае все начинают более ответственно относиться к расходованию средств — приходит понимание, что нужно повышать эффективность мер субсидирования субъекта и действительно развивать регион.

В Минэнерго не смогли оперативно предоставить комментарий «Известиям».