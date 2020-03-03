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СКР стал чаще просить назначить судебный штраф

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Следственном комитете России стали чаще обращаться в суд с просьбой назначить обвиняемым судебный штраф с последующим прекращением уголовных дел, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства.

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Отмечается, что в случаях, когда следователь обращается в суд с ходатайством о назначении штрафа, не передавая дело в прокуратуру, суд прекращает уголовное дело в отношении обвиняемого и человек не получает судимость.

«В 2019 году <...> почти в 1,5 раза увеличилось количество дел (более 9 тыс.), переданных в суд с ходатайством о назначении обвиняемому судебного штрафа», — приводит его слова ТАСС во вторник, 3 марта.

Также в 2019 году СК передал в суд 2 тыс. уголовных дел об экономических преступлениях для прекращения уголовного преследования с применением судебного штрафа.

Всего за прошедший год в суд было направлено более 15 тыс. уголовных дел об экономических преступлениях против 17 тыс. обвиняемых. На их имущество был наложен арест на сумму более 52 млрд рублей.

«В то же время в связи с полным возмещением ущерба в ходе предварительного следствия в 2019 году прекращено 487 уголовных дел, а также прекращены 1260 дел в связи с деятельным раскаянием обвиняемого», — рассказал Бастрыкин.

1 тыс. уголовных дел были направлены в суды из СК, которые были связаны с невыплатой зарплаты. В ходе предварительного следствия был возмещен ущерб на сумму более 3 млрд рублей, или 81% от общей суммы задолженности, наложен арест на имущество общей стоимостью 1,7 млрд рублей.

Ранее во вторник сообщалось, что СК возбудил 436 уголовных дел по материалам журналистских расследований.

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