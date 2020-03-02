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СК по Орловской области проверит данные о некачественном жилье для сирот

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Орловской области после сообщений местных СМИ проводят проверку по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 2 марта.

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Информация о том, что в Троснянском районе Орловской области детям-сиротам построили одноэтажный дом на несколько квартир, появилась в группе «Граждане Орла» ранее в понедельник. Отмечалось, что здание построили за два месяца, что отразилось на качестве жилья: «в доме все отходит», фундамент слабый.

«Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

12 февраля стало известно, что детям-сиротам в Керчи дали квартиры без газа и отопления.

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