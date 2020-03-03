Во Франции Павленскому предъявлено обвинение по делу о нападении

Во Франции предъявлено обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому по делу о совершении нападения с применением оружия. Об этом 3 марта сообщил адвокат россиянина Ясин Бузру.

«Павленскому предъявлено обвинение в совершении насилия с особой жестокостью во время драки в канун Нового года. Он помещен под судебный контроль», — приводит его слова ТАСС.

По данным следствия, 31 декабря 2019 года Павленский стал участником драки, в которой нанес ножевые ранения двум мужчинам. Со 2 января он находился в розыске за «причинение ущерба в составе организованной банды». В середине февраля он был задержан французскими правоохранителями.

14 февраля кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов. Это произошло после публикации Павленским откровенной переписки и видео с участием политика.

15 февраля Павленский был задержан в Париже. По информации журналистов, мужчину разыскивали со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом».

Павленский прославился своими скандальными перформансами. В 2016 году актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на художника заявление в совершении против нее насильственных действий сексуального характера. После этого он уехал во Францию, где получил политическое убежище.

В октябре 2017 года Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину арестовали за поджог входа в здание Банка Франции в Париже. Во время суда он сорвал заседание: кричал, топал и размахивал микрофоном, из-за чего в итоге от него отказалась переводчица и рассмотрение дела было перенесено.

1 января 2019 года французский суд приговорил его к двум годам условного и году реального заключения.