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Главой администрации Элисты назначен Дмитрий Трапезников

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Фото: Пресс-служба Элистинского городского Собрания
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Элистинское городское собрание в ходе заседания определило победителем конкурса на замещение должности главы администрации города Дмитрия Трапезникова. Об этом во вторник, 3 марта, сказано в сообщении на сайте администрации города.

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Ранее комиссия по результатам конкурса определила четырех кандидатов на должность. Они представили депутатам и приглашенным свои программы социально-экономического развития города Элисты.

«В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Трапезников. Решение было принято большинством голосов», — отметили в мэрии.

В сентябре 2019 года Трапезников, ранее возглавлявший самопровозглашенную Донецкую Народную Республику, был избран временно исполняющим обязанности главы администрации Элисты в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания 6-го созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова.

Спустя несколько дней пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Трапезников никаких специальных задач на востоке Украины не выполнял.

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