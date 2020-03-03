Лжебанкир похитил деньги с трех банковских карт потерпевшей

Жительница Белокалитвинского района продиктовала мошеннику данные трех банковских карт и лишилась более 150 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Ростовской области. Ей позвонил неизвестный и представился финансовым директором банка.

Собеседник заявил о сомнительных операциях, которые якобы проводятся по ее картам. Потерпевшая передала ему секретные коды из СМС-сообщений. По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент идет розыск подозреваемого, сообщает RostovGazeta.

Мошенники стали использовать такси, чтобы убеждать клиентов переводить деньги на счета злоумышленников, рассказали «Известиям» представители крупнейших банков, информацию подтвердили в ЦБ. Новая схема подразумевает, что жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ. Этот сценарий направлен на пожилых одиноких людей.