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Спецподразделение полиции по кражам с банковских карт создали в Пензе

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Начальник пензенского управления МВД Владимир Лысов заявил о росте на 30% числа мошенничеств, совершенных с использованием средств связи. А количество краж с карт увеличилось на 300%.

По словам начальника управления, с этой тенденцией борются, размещая наглядную информацию в общественных местах, участковые проводят с пензенцами профилактические беседы. Кроме того, создано спецподразделение, которое будет заниматься этим вопросом, передает ИА «Пенза-Пресс». По итогам 2019 года в Пензе общая раскрываемость мошенничеств составила 31%.

В целом по России за прошлый год аферисты увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. Об этом говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ, имеющемся в распоряжении «Известий».

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