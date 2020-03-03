Водитель погиб в опрокинувшейся при ДТП машине в Липецке

В Липецке проводится проверка по факту столкновения двух иномарок. В результате ДТП погиб водитель автомобиля BMW.

Авария произошла на Лебедянском шоссе. По данным Госавтоинспекции, автомобиль BMW опрокинулся в результате столкновения с Opel. 54-летнего водителя из искореженного салона извлекали спасатели. Мужчина получил смертельные травмы, пишет GOROD48.

Водитель Opel был госпитализирован.

В ГИБДД уточнили, что за сутки в Липецкой области зафиксировано 22 ДТП. С помощью автоматических комплексов фиксации выявлено 933 случая превышения скорости.

Ранее сообщалось, что на автодороге «Колыма» несколько человек пострадали в опрокинувшемся автомобиле Toyota Tundra. 54-летний водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части.