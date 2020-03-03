Трасса Усинск – Усть-Уса оказалась заблокирована из-за ДТП с фурами

В Коми перекрыта дорога между Усинском и селом Усть-Уса. Об этом сообщили водители автомобилей, оказавшихся в пробке. Они утверждают, что затор образовался из-за столкновения двух большегрузных автомобилей и гололедице на дороге.

ИА «Комиинформ» пишет, что водители пытаются прокопать дорогу рядом по обочине, чтобы было место для проезда места аварии. Информации о том, что в результате ДТП есть пострадавшие, пока не поступало.

Между тем в ГИБДД Усинска сообщили, что дорожные службы занимаются ликвидацией затора. К месту ДТП отправили трактор. Дорожная техника должна растащить большегрузы в разные стороны, после чего движение будет восстановлено.

Специалисты, мнение которых приводит агентство, утверждают, что для этого участка трассы подобные аварии не редкость. Грузовики часто попадают в ДТП при подъеме при нулевой и плюсовой температурах.

27 февраля в Коми автомобиль «ВАЗ» столкнулся с грузовым поездом. Водитель легковушки скончался на месте.