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Трасса Усинск – Усть-Уса оказалась заблокирована из-за ДТП с фурами

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В Коми перекрыта дорога между Усинском и селом Усть-Уса. Об этом сообщили водители автомобилей, оказавшихся в пробке. Они утверждают, что затор образовался из-за столкновения двух большегрузных автомобилей и гололедице на дороге.

ИА «Комиинформ» пишет, что водители пытаются прокопать дорогу рядом по обочине, чтобы было место для проезда места аварии. Информации о том, что в результате ДТП есть пострадавшие, пока не поступало.

Между тем в ГИБДД Усинска сообщили, что дорожные службы занимаются ликвидацией затора. К месту ДТП отправили трактор. Дорожная техника должна растащить большегрузы в разные стороны, после чего движение будет восстановлено.

Специалисты, мнение которых приводит агентство, утверждают, что для этого участка трассы подобные аварии не редкость. Грузовики часто попадают в ДТП при подъеме при нулевой и плюсовой температурах.

27 февраля в Коми автомобиль «ВАЗ» столкнулся с грузовым поездом. Водитель легковушки скончался на месте.

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