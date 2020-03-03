Алибасов раскритиковал отправку Little Big на «Евровидение»

Отправка рейв-группы Little Big на «Евровидение-2020» от России является пустой тратой времени и сил. Об этом 3 марта в беседе с «Федеральным агентством новостей» заявил продюсер Бари Алибасов.

«Евровидение — это не про музыку, это про телевидение. А это совсем разные вещи. Поэтому и участвуют в этом конкурсе такие вот артисты. Ну попрыгают они, поковыряются в носу. Может быть, тряпки какие-то наденут, выйдут ряженые. <…>. Будет какая-то картинка, но к музыке это отношения не имеет», — заявил продюсер.

Алибасов подчеркнул, что и сам европейский конкурс считает бессмысленным, поскольку «сейчас совершенно другая система обращения к публике — через интернет», а в этом случае в «Евровидении» смысла нет, отмечает телеканал «360».

Вместе с тем Алибасов признался, что не следит за конкурсом и творчеством группы.

Группа Little Big образовалась в Санкт-Петербурге в 2013 году и с тех пор покоряет рейтинги и музыкальные чарты своими композициями. Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал решение отправить Little Big на «Евровидение-2020» неожиданным для коллектива. Он также пообещал, что группа постарается оправдать ожидания зрителей и выступит на конкурсе с веселой песней.