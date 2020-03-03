Прямой эфир
Сюжет:

«Бурановские бабушки» призвали молиться за победу Little Big на Евровидении

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Бурановские бабушки», участвовавшие в «Евровидении» в 2012 году, пожелали во вторник, 3 марта, группе Little Big, которая представит Россию на конкурсе в мае 2020 года, удачи и посоветовали молиться за ее успех.

«От всей души хочется, чтобы, несмотря на политические передряги, искусство победило. Раз мы россияне, то хочется, чтобы наши победили. Надо молиться за них, чтобы они защитили нашу страну», — цитирует художественного руководителя «Бурановских бабушек» Анну Прокопьеву телеканал «360».

При этом Прокопьева призналась, что пока не знакома с творчеством коллектива.

О том, что рейв-группа Little Big выступит на «Евровидении-2020», стало известно накануне. Фронтмен коллектива Илья Прусикин рассказал, что на конкурсе они представят новую песню. Она будет веселой и с бразильскими мотивами. Артист пообещал, что он с музыкантами не разочарует россиян.

Продюсер и композитор Максим Фадеев положительно отреагировал на решение России отправить группу Little Big на «Евровидение». Об этом он он сообщил в Instagram.

«Это здравое, правильное решение, что они отправляют наконец-то нормальную современную группу, которая может представить нашу страну в соответствие с сегодняшним веянием времени», — цитирует Фадеева телеканал «Звезда».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Российский певец Филипп Киркоров назвал выбор участника от РФ неожиданным, но перспективным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Киркоров оценил новость об участии Little Big в «Евровидении»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020