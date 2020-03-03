«Бурановские бабушки» призвали молиться за победу Little Big на Евровидении

«Бурановские бабушки», участвовавшие в «Евровидении» в 2012 году, пожелали во вторник, 3 марта, группе Little Big, которая представит Россию на конкурсе в мае 2020 года, удачи и посоветовали молиться за ее успех.

«От всей души хочется, чтобы, несмотря на политические передряги, искусство победило. Раз мы россияне, то хочется, чтобы наши победили. Надо молиться за них, чтобы они защитили нашу страну», — цитирует художественного руководителя «Бурановских бабушек» Анну Прокопьеву телеканал «360».

При этом Прокопьева призналась, что пока не знакома с творчеством коллектива.

О том, что рейв-группа Little Big выступит на «Евровидении-2020», стало известно накануне. Фронтмен коллектива Илья Прусикин рассказал, что на конкурсе они представят новую песню. Она будет веселой и с бразильскими мотивами. Артист пообещал, что он с музыкантами не разочарует россиян.

Продюсер и композитор Максим Фадеев положительно отреагировал на решение России отправить группу Little Big на «Евровидение». Об этом он он сообщил в Instagram.

«Это здравое, правильное решение, что они отправляют наконец-то нормальную современную группу, которая может представить нашу страну в соответствие с сегодняшним веянием времени», — цитирует Фадеева телеканал «Звезда».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Российский певец Филипп Киркоров назвал выбор участника от РФ неожиданным, но перспективным.