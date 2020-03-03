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Рудковская и Киркоров оценили шансы Little Big на «Евровидении»

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Фото: TASS/Терещенко Михаил
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская поддержала выбор рейв-группы Little Big как участника от России на «Евровидении», назвав его правильным. Об этом 3 марта сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам продюсера, подопечный которой — Дима Билан — в 2008 году выиграл конкурс «Евровидение», за Little Big на конкурсе «не будет стыдно».

«Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу», — сказала Рудковская.

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Продюсер также выразила надежду на то, что песня, с которой вступит коллектив, будет «очень крутой», в танцевальном стиле, пишет «Газета.ру». Также Рудковская убеждена, что музыкантам удастся завоевать пальму первенства и еще раз привезти конкурс в Россию.

«Я уверена, что Little Big поедут туда уже фаворитами. <...> Их слушают по всему миру. Они отправляются на пике своей популярности. Это стопроцентный топ-3», — сказала продюсер ТАСС.

Аналогичного мнения придерживается и певец Филипп Киркоров. В беседе с телеканалом «360» он назвал музыкантов талантливыми артистами и заверил, что шансы на первое место есть в том числе и у них.

«Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, <…> то шансы есть», — заявил Киркоров.

Он отметил, что болеть на конкурсах всегда нужно «за наших». В этом году Киркоров будет помогать в подготовке к Евровидению исполнителям из Молдавии и Эстонии.

О том, что на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» Россию представит панк-рейв-группа Little Big, стало известно 2 марта. Премьера песни для конкурса состоится в ближайшие дни. Само «Евровидение» в 2020 году пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.

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