День отца планируют ввести в Тюменской области

Законопроект об установлении нового праздника подготовили в Тюменской области. День отца предлагают отмечать каждое третье воскресенье июня.

По данным областной думы, предложение о введении официального праздника связано с популяризацией семейных ценностей и укреплением института семьи. Ожидается, что законопроект о появлении Дня отца будет рассмотрен депутатами в марте. Об этом сообщает портал «Наш город».

В думе также пояснили, что в России указом президента РФ был введен День матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября. День отца уже отмечают в ряде регионов, в том числе Курской и Костромской области.

Ранее сообщалось, что Общественная палата Башкортостана учредила награду «Отцовская доблесть». Ее планируют вручать ежегодно в День отца.