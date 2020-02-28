Награду «Отцовская доблесть» учредили в Башкортостане

Общественная палата Башкортостана учредила награду «Отцовская доблесть». Ее будут вручать ежегодно в День отца в России.

Награда введена в рамках реализации второго этапа Концепции семейной политики в республике до 2025 года. Вознаграждение получат отцы, которые более пяти лет назад усыновили детей-сирот, а также те мужчины, которые потеряли детей во время военных действий или защиты Отечества. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В Общественной палате Башкортостана пояснили, что целью награды является укрепление института отцовства и семейных ценностей.

Ходатайство на вручение награды могут подавать коллективы предприятий, где работает претендент. В 2020 году заявки принимаются до 15 апреля. Итоги рассмотрения кандидатов будут озвучены 24 июня в связи с празднованием Дня отца в России.