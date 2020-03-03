Прямой эфир

Суд Еревана отказал в прекращении дела в отношении экс-президента Кочаряна

0
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд общей юрисдикции Еревана в ходе заседания отложил принятие решения по ходатайству адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, портал News.am.

Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ
Адвокаты настаивают на признании экс-президента Армении политзаключенным

«Суд отложил решение по данному ходатайству до изучения всех доказательств по данному делу», — сказала судья Анна Данибекян. Основанием ходатайства защиты Кочаряна стало то, что фигуранту было предъявлено обвинение по статье 300.1, хотя предполагаемый акт был совершен более чем за год до принятия статьи. Закон не может иметь обратной силы, отметили они.

В декабре 2019 года апелляционный суд Армении отказал в освобождении Кочаряна под залог. 20 сентября было отклонено очередное ходатайство защиты об освобождении Кочаряна.

25 июня апелляционный суд Армении постановил заключить бывшего главу государства под стражу и возобновить против него уголовное дело. Это был уже третье лишение свободы. Впервые экс-главу государства арестовали еще в 2018 году.

Кочарян был президентом Армении в период с 1998 года по 2008 год. В июле 2018 года ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат Кочаряна заявил о необходимости его освобождения из-под ареста
Экс-президента Армении Кочаряна прооперировали в Ереване

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020