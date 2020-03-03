Суд Еревана отказал в прекращении дела в отношении экс-президента Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в ходе заседания отложил принятие решения по ходатайству адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, портал News.am.

«Суд отложил решение по данному ходатайству до изучения всех доказательств по данному делу», — сказала судья Анна Данибекян. Основанием ходатайства защиты Кочаряна стало то, что фигуранту было предъявлено обвинение по статье 300.1, хотя предполагаемый акт был совершен более чем за год до принятия статьи. Закон не может иметь обратной силы, отметили они.

В декабре 2019 года апелляционный суд Армении отказал в освобождении Кочаряна под залог. 20 сентября было отклонено очередное ходатайство защиты об освобождении Кочаряна.

25 июня апелляционный суд Армении постановил заключить бывшего главу государства под стражу и возобновить против него уголовное дело. Это был уже третье лишение свободы. Впервые экс-главу государства арестовали еще в 2018 году.

Кочарян был президентом Армении в период с 1998 года по 2008 год. В июле 2018 года ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупном размере.