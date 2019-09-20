Суд вновь отказался освободить экс-президента Армении Кочаряна

Суд в Армении снова отказался освободить из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения Кочаряну», — постановила судья Анна Данибекян.

17 сентября суд уже отклонял ходатайство защиты Кочаряна. Адвокаты просили выпустить экс-президента под залог или применить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Апелляционный суд Армении постановил заключить Кочаряна под стражу и возобновить против него уголовное дело 25 июля. Бывшего лидера страны обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году.

Впервые Кочарян, занимавший президентский пост с конца марта 1998 года по 9 апреля 2008 года, был задержан в июле 2018-го. В августе прошлого года апелляционный суд освободил политика ввиду наличия у него права неприкосновенности. Однако 7 декабря та же инстанция арестовала его.