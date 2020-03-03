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Шесть моряков пострадали на учениях в Южной Корее

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Фото: REUTERS/South Korean Navy
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Шестеро военнослужащих ВМС Республики Корея получили ранения во время учений у южного побережья страны. Об этом сообщили в южнокорейском ведомстве 3 марта.

Моряки получили ранения из-за взрыва гранаты на противолодочном патрульном катере. Причины детонации неизвестны.

«Флот немедленно прекратил все учения на берегу и на воде и расследует причины происшествия», — приводит агентство Yonhap сообщение ВМС.

Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них получили серьезные травмы.

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