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Задержанные в аэропорту Сеула россияне вернулись на родину

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won/AFLO
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Задержанные в аэропорту Сеула по подозрению в нелегальной трудовой деятельности россияне вернулись на родину. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Приморском крае Юрия Мельникова.

«Соотечественники попали в сложную ситуацию — они были задержаны в аэропорту Ичхон города Сеула, в связи с подозрением, что целью их прибытия является занятие нелегальной трудовой деятельностью, и (они— Ред.) более суток находились в изоляции в неприспособленном помещении (спали на стульях и деревянных скамейках— Ред.)», — сообщил агентству Юрий Мельников.

Омбудсмен добавил, что в ночь на 27 февраля часть задержанных вернулась в Россию, а возвращение остальных находилось на контроле представительства МИД во Владивостоке и посольства России в Сеуле. 2 марта все россияне вернулись на Родину.

По прибытии в Южную Корею 26 февраля был задержан 31 гражданин РФ. Среди задержанных оказался житель Владивостока, родственники которого обратились за помощью в службу уполномоченного по правам человека в Приморском крае, после чего были приняты меры по освобождению граждан России.

28 февраля Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 россиян и огласил сроки наказания. 1 февраля 2019 года власти страны задержали российских моряков, которым было предъявлено обвинение в контрабанде кокаина — на судне ESER местная полиция обнаружила 9,5 т запрещенного вещества.

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