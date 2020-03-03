МВД Киргизии назвало число задержанных после митинга в Бишкеке

После митинга в Бишкеке 2 марта в районное управление внутренних дел города были доставлены 166 участников акций, из которых 162 гражданина были отпущены после проведения работ по установлению личности. Об этом сообщает во вторник, 3 марта, пресс-служба МВД Киргизии.

Начато досудебное производство по ст. 264 УК Киргизии «Массовые беспорядки». В рамках досудебного производства под стражу помещены четверо граждан.

Радиостанция «Азаттык» со ссылкой на госкомитет национальной безопасности Киргизии отмечает, что после митинга во вторник задержаны один из его организаторов, экс-депутат Жогорку Кенеша (однопалатный парламент страны) Каныбек Осмоналиев, а также активный участник протестов, его имя не называется, известны только инициалы — Д.А.

Оба помещены в СИЗО госкомитета по безопасности по подозрению в совершении преступления по статьям 39 и 309 УК КР «Покушение на насильственный захват власти». Следствие решит вопрос о вручении им уведомления о подозрении в совершении этих преступлений и избрании меры пресечения.

Портал «24.kg» со ссылкой на пресс-центр Госкомитета страны отмечает, что во время митинга были задержаны и другие организаторы — Сабыр Жапаров, брат осужденного бывшего депутата Садыра Жапарова, в поддержку которого был организован протест, а также активист Амангелды Артыков.

По данным МВД, в результате беспорядков 24 сотрудника милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Портал «АКИ Пресс» уточняет, что в понедельник в организации здравоохранения Бишкека за медпомощью обратились 22 человека: трое гражданских и 19 силовиков.

Митинг на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел 2 марта. Там собрались, по разным оценкам, от 1 тыс. до 1,5 тыс. участников акции в поддержку Садыра Жапарова, отмечает ТАСС. По данным «24.kg», сторонники политика дали властям полчаса, чтобы его освободили, после этого часть протестующих прорвала милицейский кордон и проникла на территорию Белого дома, заблокировав входы в здание. В результате силовики с помощью спецсредств вытеснили митингующих с площади.

Жапаров был задержан 25 марта 2017 года, когда вернулся в Киргизию из-за границы. По данным ТАСС, суд приговорил его к 11,5 года лишения свободы за разные преступления, среди которых — захват заложника во время митинга в областном центе Каракол в 2013 году. Позже ему снизили срок заключения до 10 лет. В конце 2019 года Жапаров подал прошение о помиловании на имя президента государства Сооронбая Жээнбекова.